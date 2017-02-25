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Донька нардепа отримала суїцидальне завдання від адміністратора «синіх китів»

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Доньку-підлітка народного депутата України Вікторія Сюмар намагались втягнути у суїцидальну ГРУ «синіх китів». Про це депутат написала на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Історія про «синіх китів» видається дивною, якщо вдома немає дітей підлітків. А коли твоя 14-річна донька каже, що півкласу «в грі», і що їй щойно адмін пристала завдання взяти лезо і на руці вирізати 4.20… – не смішно. Звернулися в поліцію», – написала Вікторія Сюмар.

«Новина про те, що адмінів знайшла і затримала Нацполіція – не надто помітна, адже в нас «перемога» завжди поступатиметься «зраді». Але це та історія, коли завдяки діям поліції вдається реально врятувати життя.  За моєю інформацією, це студенти медуніверситету, які в такий спосіб проводили психологічні експерименти… Коментувати не буду, сподіваюся на коментарі суду», – додала нардеп.

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