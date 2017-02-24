У Львові визначили найсильніших плавців Національної академії сухопутних військ

Днями військовослужбовці вишу визначали кращих під час змагань з плавання, які пройшли в рамках спартакіади серед постійного й змінного складу навчального закладу. Участь у запливах взяли близько сотні офіцерів, працівників та вихованців навчального закладу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

За правилами змагань, вони повинні були якомога швидше подолати 100-метрову дистанцію, тобто чотири 25-метрові басейни Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України, що у Львові.

За підсумками змагань, серед курсантських підрозділів кращою стала команда майбутніх командирів механізованих підрозділів. А серед офіцерів найкращими плавцями показали себе військовослужбовців Військового коледжу сержантського складу.

Окрім того, були визначені найсильніші в цьому виді військовослужбовці, за показниками індивідуального заліку. Серед них, зокрема, майор Володимир Климович, працівник ЗС України Володимир Вишневський, курсанти Комаров В.А. та Бараненко А.С.

Фото: Академія сухопутних військ