Сват Дубневича, якого звільнили за мільйонні збитки державі, тепер керує спиртзаводом на Львівщині

Близького родича народного депутата України Богдана Дубневича призначили в.о. заступника керівника Великолюбінського спиртзаводу ДП «Укрспирт», що розташований у Львівській області. Наказ про призначення Колодія Богдана Петровича, який є сватом нардепа, підписано 31 січня 2017 р.

Цікавим є той факт, що рівно за тиждень до призначення – 24 січня 2017 р., Богдана Колодія звільнили з посади керівника Воютицького спиртзаводу за грубі порушення трудових обов’язків (п.1 ст.41 КЗпП України) та нанесення спиртзаводу фінансових збитків на 7,4 млн грн. Відповідні копії документів є в розпорядженні «Львівського порталу» (див. нижче).

«За допущені порушення фінансової та господарської дисципліни, неналежне виконання посадових обов’язків, невиконання розпорядчих документів (наказів) ДП «Укрспирт» притягнути т.в.о. керівника Воютицького МПД Колодія Б.П. до дисциплінарної відповідальності…», – йдеться у висновках службового розслідування причин збитковості Воютицького спиртзаводу.

Керівництво ДП «Укрспирт» 30 січня 2017 р. передало матеріали службового розслідування по виявлених зловживаннях на Воютицькому спиртзаводі до Нацполіції з проханням терміново вжити заходів.

«В ході службового розслідування встановлено, що основними причинами збиткової роботи є недотримання планових обсягів надання послуг…, відсутність належного контролю за виробництвом з боку керівництва Воютицького МПД…, внаслідок чого загальні збитки підприємства за серпень-грудень 2016 року склали 7,4 млн грн…

Вказані вище обставини та нанесення збитків ДП «Укрспирт» дає підстави вважати, що в діях посадових осіб Воютицького МПД (керівника Колодія Б.П. – Ред.) наявні ознаки складу злочину, передбаченого ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», – йдеться у зверненні керівництва ДП «Укрспирт» до правоохоронних органів щодо виявлених зловживань з боку свата нардепа Богдана Дубневича.

Це не перше зловживання родичами народних депутатів братів Дубневичів на державних підприємствах ДП «Укрспирт». З’ясувалося, що інший сват – тільки цього разу сват нардепа Ярослава Дубневича – Сергій Пиртко у 2014-2015 рр. перебував на керівних посадах на Вузлівському спиртзаводі. В червні 2015 року в ході перевірки діяльності Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» були виявлені низка правопорушень. За фактом їх виявлення 9 липня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області було відкрито кримінальне провадження № 32015140000000140 за ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Предметом розслідування було виявлення недостачі 30 тон зерна та виготовлення «лівого» (безоблікового) спирту на підприємстві, яким в той час керував сват нардепа Ярослава Дубневича Сергій Пиртко.

Фотокопії: Львівський портал