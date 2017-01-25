Меркушина приносить Україні першу медаль чемпіонату Європи з біатлону

Представниця Львівщини Анастасія Меркушина перетнула фініш третьою у індивідуальній гонці Чемпіонату Європи із біатлону, який відбувається у польському місті Душніки-Здруй, передає кореспондент Львівського порталу.

Наша Настя Меркушина допустила лише один промах під час другої стрільби та дозволила себе випередити двом представницям збірної РФ. Перемогу із ідеальною стрільбою святкувала Ірина Старих, а «срібло» здобула Світлана Слєпцова.

Варто додати, що на 11 сходинці зупинилася наша Юлія Журавок, яка також допустила 1 промах. Натомість Яна Бондар схибила 4 рази із 20 пострілів. Втім завдяки хорошій швидкості зуміла піднятися на 14 місце.

Фото: biathlon