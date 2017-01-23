На Яворівщині обчистили автівку військового

На Яворівщині зловмисники обікрали військовослужбовця. Правоохоронці встановили особу крадія та вилучили у нього речові докази. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Яворівський відділ поліції 21 січня надійшла заява від 20-річного військовослужбовця. За словами потерпілого, вночі невідома особа викрала з його автомобіля «ВАЗ-2106» дві магнітоли, колонки та акумулятор.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 23-річний місцевий мешканець. Речові докази у нього вилучені.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.