Американські сенатори хочуть заблокувати Трампу можливість зняти санкцій з Росії

Кілька американських сенаторів розробили закон, який повинен не дозволити президенту Дональду Трампу скасувати санкції проти Росії. Про це заявили лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і республіканець Джон Маккейн в ефірі телеканалу ABC News, передає РБК-Україна.

Вони повідомили, що законопроект буде внесений у верхню палату Конгресу вже наступного тижня.

Як зазначили сенатори, законопроект покликаний не допустити угоди між Білим домом і Кремлем, про можливість якої Трамп заявляв ще до інавгурації.

«Якщо ми скасуємо санкції, то скажемо Росії: «Вперед, продовжуйте втручатися в наші вибори і робити інші погані речі. Це дасть такий же сигнал Китаю і Ірану», – заявив Шумер.

Він також розкритикував виступи Трампа останніми днями.

«Президент Трамп повинен усвідомити, що він більше не веде виборчу кампанію. Він президент. І замість того, щоб говорити про те, скільки людей прийшли на його інавгурацію, він повинен говорити про те, скільки людей залишаться в середньому класі і перейдуть в середній клас», – наголосив Шумер.

Як повідомляв Львівський портал, днями Дональд Трамп склав присягу президента Сполучених Штатів Америки і розпочав чотирирічний термін на посаді глави держави.

Фото: Еспресо.TV