У центрі Львова сьогодні пройде святкова «Хода звіздарів»

Сьогодні, 8 січня, у Львові відбудеться XI Різдвяний фестиваль «Спалах Різдвяної звізди». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила спільнота Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

Фестиваль «Спалах різдвяної звізди», ідея якого народилася і розвинулася у Музеї народної архітектури та побуту у Львові – став одним із найяскравіших, видовищних різдвяних заходів міста Львова. Виготовляти звізди, долучатися до «Ходи звіздарів» стало новою доброю традицією. Сотні львів’ян та туристів охочі пройтися у сяйві різдвяних красунь, які щороку спалахують новим змістом, новими ідеями аби прославити Народженого Бога. Головною окрасою цьогорічного фестивалю буде звізда «Надсянська» виготовлена гуртом звіздарів товариства «Надсяння». У центральній частині звізди зображена емблема товариства, промені ж огортає барвиста українська вишивка.

Програма фестивалю.

13.30 – Урочиста зустріч звіздарів. Храм Пресвятої Євхаристії

Площа Музейна 1.

14.15 – Хода звіздарів. Вул. Ставропігійська, Площа Ринок( шопка), вул.

Катедральна, вул.Театральна, Пам’ятник Діві Марії, Проспект Свободи.

15.00 – Церемонія посвяти у звіздарі. Ярмаркова площа.

15.30 – Парад вертепів від звіздарів. Ярмаркова площа.

17.00 – 19.00 Особлива подія фестивалю – «Львів колядує». Неспокійні події в Україні об’єднали нас у благочинних справах , у пожертві, у молитві. При святі запрошуємо громаду Львова об’єднатися у велику родину, у великий гурт колядників, і разом – у певний день( 8 січня), у певний час ( 17.00), у певному місці( біля ялинки) прославити Народженого Бога колядами, які відомі з дитинства, які звучать у кожній українській хаті, у кожній українській родині. Підтримають колядників музичний гурт «Погорілко –бенд» українські співаки Ната Султан, Анна Кривута, фіналіст талант-шоу « Голос країни» Назар Савко. Ярмаркова площа.