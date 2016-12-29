Поліція закликає львів'ян у період новорічних свят подбати про безпеку помешкань

Незабаром Новий рік та різдвяні свята. Для когось – це час відпочинку, а от квартирні крадії працюють, не покладаючи рук. Тому поліцейські закликають подбати за безпеку свого житла у новорічно-різдвяні свята. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

«Злодії до наших домівок потрапляють кількома шляхами – виламуючи двері, серцевину замка, через пластикові вікна або ж прочинені кватирки. Знаючи шляхи проникнення злочинця, можна спробувати уникнути його візиту», – розповів Андрій Петрик.

Виламують, як правило, дерев’яні двері. Краще замінити їх на металеві. І встановити не один, а кілька замків. Обираючи їх, обов’язково зверніть увагу, аби серцевина не виступала за межі замка. Так злочинцю важче буде вхопитись за неї та вирвати.

На вікна першого поверху краще поставити металеві грати.

На час відпустки потурбуйтесь, щоби хтось час від часу наглядав за Вашим помешканням. Та й, зрештою, попросіть сусідів, аби не були байдужі, коли помітять, що хтось проявляє цікавість до Вашої квартири.

Як тільки помітите, що під’їздом ходять невідомі та приглядаються до дверей помешкань, – одразу повідомляйте поліцію. Злочинці часто дзвонять у квартири, щоб дізнатись чи є хтось удома. Заклеюють дверні вічка пластиліном чи жувальною гумкою сусідам, щоб вони не бачили, коли хтось намагатиметься проникнути до Вашого помешкання. Як тільки побачите це, – одразу повідомляйте у поліцію.

Професійні квартирні злодії – хороші психологи. Вони добре знають, де, як правило, люди ховають цінні речі. Останнім часом викрадають гроші, золото, комп’ютерну техніку, тощо. Загалом те, що можна непомітно винести з квартири.

На час відсутності у місті варто покласти гроші та цінності до скриньки в банку.

Також, Андрій Петрик зазначив, що усі застережні заходи не зайві, коли мова йде про збереження майна. Найбільш дієвий спосіб захисту помешкання – встановлення охоронних систем. А, серед запропонованих на ринку охоронних структур, поза конкуренцією – Поліція охорони.

В умовах сьогодення лише Поліція охорони – це група фахівців, які справно і вміло виконують покладені на них обов’язки. Як тільки з Вашого помешкання надходить сигнал тривоги, за 3 хвилини до оселі приїжджає озброєний наряд працівників поліції. Вони, професійно діючи, унеможливлять проникнення до помешкання злодія.

Загалом УПО Львівщини охороняється 8800 об’єктів за окремою фізичною адресою, плюс 11851 приміщень з особистим майном громадян

За 11 місяців цього року працівниками поліції охорони Львівщини попереджено 19 крадіжок з об’єктів, що охороняються, при цьому затримано 23 злочинці. Розкрито безпосередньо 365 злочинів.

Для замовлення охорони звертайтесь за телефонами 0800-502-220; 097-050-22-20 (Київстар), 073-050-22-20 (Лайф), 099-050-22-20 (МТС).