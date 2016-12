Львів’ян запрошують на фестиваль «Розмаїті Самоцвіти»

9-10 січня у Львові відбудеться IV Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс «Розмаїті Самоцвіти». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У програмі фестивалю – українські та зарубіжні дитячі та юнацькі творчі колективи, а також індивідуальні виконавці.

Найкращих оберуть у номінаціях:

Хореографія;

Фольклорна творчість / Обрядові театри;

Вокал (солісти, малі форми до 5 осіб);

Інструментальний жанр;

Театральне мистецтво / Лялькові театри;

Читці / Акторська майстерність;

Циркове мистецтво / естрадно-спортивне мистецтво;

Театри мод / Показ мод;

Образотворче мистецтво;

Додаткові фестивальні форми;

Конкурс “Міс і Містер Фестивалю”.

Фестиваль проводиться за підтримки: Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, Львівської організації Національної спілки композиторів України, Ukranian Direction of the contest «World Championship of Performing Arts», офіційного представництва в Україні «Mini Miss & Mini Mister World».

Місце проведення: Гала-концерт відбудеться у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки.

Час та дата проведення: 10 січня із 13:00 до 15:00. Вхід вільний.