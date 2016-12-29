Львів’ян запрошують на фестиваль «Розмаїті Самоцвіти»

9-10 січня у Львові відбудеться IV Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс «Розмаїті Самоцвіти». Про це Львівському порталу повідомили організатори.
У програмі фестивалю – українські та зарубіжні дитячі та юнацькі творчі колективи, а також індивідуальні виконавці.
Найкращих оберуть у номінаціях:
- Хореографія;
- Фольклорна творчість / Обрядові театри;
- Вокал (солісти, малі форми до 5 осіб);
- Інструментальний жанр;
- Театральне мистецтво / Лялькові театри;
- Читці / Акторська майстерність;
- Циркове мистецтво / естрадно-спортивне мистецтво;
- Театри мод / Показ мод;
- Образотворче мистецтво;
- Додаткові фестивальні форми;
- Конкурс “Міс і Містер Фестивалю”.
Фестиваль проводиться за підтримки: Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, Львівської організації Національної спілки композиторів України, Ukranian Direction of the contest «World Championship of Performing Arts», офіційного представництва в Україні «Mini Miss & Mini Mister World».
Місце проведення: Гала-концерт відбудеться у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки.
Час та дата проведення: 10 січня із 13:00 до 15:00. Вхід вільний.