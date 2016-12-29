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Львів’ян запрошують на фестиваль «Розмаїті Самоцвіти»

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9-10 січня у Львові відбудеться IV Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль-конкурс «Розмаїті Самоцвіти». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

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У програмі фестивалю – українські та зарубіжні дитячі та юнацькі творчі колективи, а також індивідуальні виконавці.

Найкращих оберуть у номінаціях:

  • Хореографія;
  • Фольклорна творчість / Обрядові театри;
  • Вокал (солісти, малі форми до 5 осіб);
  • Інструментальний жанр;
  • Театральне мистецтво / Лялькові театри;
  • Читці / Акторська майстерність;
  • Циркове мистецтво / естрадно-спортивне мистецтво;
  • Театри мод / Показ мод;
  • Образотворче мистецтво;
  • Додаткові фестивальні форми;
  • Конкурс “Міс і Містер Фестивалю”.

Фестиваль проводиться за підтримки:  Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, Львівської організації Національної спілки композиторів України, Ukranian Direction of the contest «World Championship of Performing Arts», офіційного представництва в Україні «Mini Miss & Mini Mister World».

Місце проведення: Гала-концерт відбудеться у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки.

Час та дата проведення: 10 січня   із 13:00 до 15:00. Вхід вільний.

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