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У Львівській облраді нагородили переможців премії імені Степана Бандери

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Сьогодні, 27 грудня, у Львівській обласній раді відбулося нагородження переможців Обласної премії імені Героя України Степана Бандери. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

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Дипломами лауреатів Обласної премії відзначили Романа Грицьківа у номінації «Громадська діяльність»; Валентину Чорновіл – у номінації «Політична діяльність»; Івана Пуська – у номінації  «Науково-навчальна національна державотворча діяльність».

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Додамо, що нагороджені також отримають премію в розмірі 20 тисяч гривень.

Фото: ЛОР

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