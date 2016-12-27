У Львівській облраді нагородили переможців премії імені Степана Бандери

Сьогодні, 27 грудня, у Львівській обласній раді відбулося нагородження переможців Обласної премії імені Героя України Степана Бандери. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Дипломами лауреатів Обласної премії відзначили Романа Грицьківа у номінації «Громадська діяльність»; Валентину Чорновіл – у номінації «Політична діяльність»; Івана Пуська – у номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність».

Додамо, що нагороджені також отримають премію в розмірі 20 тисяч гривень.

Фото: ЛОР