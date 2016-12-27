У двох районах Львова сьогодні вимикатимуть світло

Сьогодні, 27 грудня, у двох районах Львова через планові роботи тимчасово припинятимуть електропостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Львівобленерго».
Франківський район: з 10:00 ―15:00 вулиці Кн.Ольги, 79, 122, 122А, Пулюя, 33,
З 10:00 ― 16:00 вулиці Моршинська, 5-12, Природна, 1-17, Стрийська, 246-332.
З 10:00 ― 17:00 вулиці Перемиська, 2-16, Повстанська, 9А-19, вул. Г.Чупринки, 98-112.
Шевченківський район : 09:00 ― 17:00 вулиці Донецька, 1, 2-10 (парні), Жовківська, 18-32 (парні), 31-41 (непарні), Колодійська, Корінна, Крута, Мельничука, 1-7.