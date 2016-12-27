Львівщина вперше закупить вакцини для профілактики збудника, що викликає рак шийки матки

Сьогодні, 27 грудня, на сесії Львівської обласної ради затвердили Програму профілактики онкологічних захворювань у Львівській області на 2017-2020 роки. Обсяг її фінансування – 18,5 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Водночас, як пояснила в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, ця програма передбачає співфінансування до проекту Світового банку «Онкопревенція та сучасні протипухлинні технології у Львівській області», що вже реалізовується на Львівщині. Ірина Микичак додала, що в рамках програми наступного року Львівщина має отримати близько 250 млн грн від Світового банку.

«Буде закуплено препарати для лікування пацієнток з раком шийки матки, трубку для комп’ютерного томографа в онкоцентрі і, що дуже важливо, – комп’ютери у сільські амбулаторії, завдяки яким зможемо запровадити електронний реєстр пацієнток після їх обстеження. Окрім цього, програма дасть змогу закупити кольпоскопи для діагностики раку шийки матки для центральних районних лікарень та вперше придбати вакцини для профілактики збудника, що викликає рак шийки матки», – зазначила вона.

Фото: medikom.ua