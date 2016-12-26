Депутати заборонили пресування сміття на «Сільмаші»

Депутати Львівської міської ради проголосували за заборону будь-якої незаконної діяльності на території промзони «Львівсільмашу» на вул. Шевченка, 327-г. За відповідне рішення віддали свої голоси 54 міські обранці. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно рішення, будь-яка незаконна діяльність, пов’язана зі сміття, на території заводу заборонена. Таким чином, скандальне пресування сміття на «Сільмаші» відтепер проводити, згідно ухвали, не можна. Окрім того, 58 депутатів проголосували також за створення тимчасової комісії щодо перевірки зберігання, утилізацію і захоронення ТПВ у Львові.

Головою цієї комісії є секретар міської ради – Анатолій Забарило, учасниками є представники депутатських фракцій і голова управління інженерного господарства.

Водночас громадські активісти вимагають негайно демонтувати сміттєпресувальну техніку з території «Львівсільмашу». «Ми вимагаємо демонтувати ту техніку, що там стоїть і зарити котлован…», – зазначила активістка Леся Турашвілі.

Додамо, що на минулому сесійному засіданні 22 грудня у залу засідань увірвалось близько сотні людей, які вимагали від мера Львова та депутатів рішення щодо заборони сміттєпресувальної лінії на «Сільмаші».