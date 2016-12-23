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Садового викликають у Рівне забрати львівське сміття

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На сесію Рівненської  обласної ради запросять міського голову Львова. Про це інформує місцеве видання 036com.ua.
Члени президії обласної ради вирішили запросити на сесію обради, що відбудеться 23 грудня, міського голову Львова Андрія Садового.

сміття
«Якщо Андрій Садовий не приїде сам, то нехай відправить на Рівненщину свого представника», – наголосив заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський.
До слова, на найближчій сесії облради депутати планують розглянути звернення до міського голови Львова Андрія Садового, Кабінету Міністрів України та Генеральної прокуратури України щодо припинення вивезення твердих побутових відходів із міста Львів на територію Рівненської області. Зокрема, зазначають, що помічали звалища львівського сміття щонайменше в трьох населених пунктах Рівненщини – поблизу Дубна перекинулась вантажівка зі сміттям, після того у селі Діброва Млинівського та Оженин Острозького районів були виявлені несанкціоновані полігони твердих побутових відходів завезених з міста Лева.

Нагадаємо, раніше у Рівному хотіли повернути Львову усе вивезене сміття – привезти його просто під мерію.

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