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Від сьогодні на «Краковці» автомобілі з українською та іноземною реєстрацією ділитимуть на дві смуги

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Від сьогодні, 22 грудня, на прикордонному пункті пропуску «Краковець» запрацює експеримент із розмежування смуг руху автомобілів з українською та іноземною реєстрацією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

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«ПП «Краковець»: триває підготовчий процес до відкриття додаткової смуги для руху та загального врегулювання руху», – повідомила речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Як «Високому замку» повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, на далеких підступах до прикордонного пункту пропуску «Краковець» облаштували реверсну смугу — це буде окремий додатковий пас для машин з українською реєстрацією. Починатися він буде приблизно за кілометр від пункту пропуску. Його відгородили тимчасовими обмежувачами – парапетами, які  придбали у Польщі. Первинна вартість парапетів перевищувала 700 тисяч гривень, але вклалися у суму, навіть меншу ніж 400 тисяч. Частина грошей – зі спецфонду митниці, ще частину надали підприємці, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

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Фото: Патрульна поліція Львова

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