Римо-католицьке Різдво і Святвечір у Львові: програма заходів

Ввечері 24 грудня римо-католицька Парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує всіх на відкрите святкування Різдва за григоріанським календарем у приміщенні Українського католицького університету (вул. Хуторівка, 35-а). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Захід, званий популярно «Римським Різдвом», відбувається вже вп’яте. Це святкування Різдва відкрите для всіх. Ми прагнемо пережити його як удома: вноситься вифлеємське світло, встановлюємо фігурки в вертепі, читаючи всі разом віршовані молитви, ділимось різдвяним хлібом, колядуємо. Опівночі буде Служба – так звана “Пастирка”. Це буде домашній святвечір, але у великому колі людей. Учасники зможуть опісля й у своїх домівках застосувати деякі елементи святкування. Хочемо у широкому колі наших друзів пережити Різдво так, як ми святкуємо його вдома і поділитися цим скарбом з іншими. Святкування розпочнуться 24 грудня о 20:30. Ділячись Різдвяним хлібом («оплатком»), ми будемо складати один одному найщиріші побажання. А з самого Вифлеєму буде принесений святий вогонь. Також, співаючи колядки, учасники зможуть власноруч виготовити різдвяні прикраси», – розповів отець Григорій Драус.

Традиційна Різдв’яна урочиста Меса – “Пастирка” – розпочнеться опівночі.

Особливістю святкування Різдва у Львові є участь студентів з африканських країн, які навчаються у Львові. Вони будуть ділитися власними національними різдвяними традиціями. Під час нічної Служби хрещення прийме дитина нігерійського подружжя, котре проживає у Львові.

Для англомовних гостей буде проводитися переклад (треба взяти мобільний з навушниками).

У поставленому в холі вертепі, поміж сіном, буде покладено частину пледа, яким користувався св. Йоан Павло ІІ.

Програма

24 грудня:

20.30 – принесення Вифлеємського світла Католицькими Скаутами Європи, колядування, ділення різдвяним хлібом.

24.00 – Служба “Пастирка”.

Як завжди, учасники зможуть повернутися додому спеціально замовленими автобусами.

25 грудня:

12.00 – святкова Служба і спільне колядування.

Місце святкування: Філософсько-богословський факультет Українського католицького університету, вул. Хуторівка, 35-А.

Фото: www.credo-ua.org