Неналежна охорона та заборонені предмети: які ще порушення є у ізоляторах тимчасового тримання Львівщини

Прокурорами виявлено порушення в діяльності ізоляторів тимчасового тримання ГУ НП у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

На даний час в регіоні функціонують 6 таких ізоляторів тимчасового тримання. Зазначимо, що упродовж 2012-2016 років діяльність 12 – призупинена у зв’язку з невідповідністю умов тримання вимогам чинного законодавства, у тому числі, 7 – за документами реагування органів прокуратури області.

Як засвідчили результати перевірок, в діяльності таких установ виявлені порушення стану зовнішньої і внутрішньої охорони, зокрема відсутність або неповне обладнання приміщень ізоляторів технічними засобами нагляду та контролю. Крім того, продовжують мати місце порушення законодавства щодо роздільного тримання в камерах різних категорій в’язнів, наприклад в одній камері можуть разом утримуватись особи, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності з раніше судимими особами.

Недостатньою є робота відповідальних службових осіб при проведенні оглядів та обшуків ув’язнених при поміщенні їх до ізоляторів, утриманні та етапуванні за межі спеціальних установ поліції.

Не вживаються відповідальними особами заходи щодо перекриття шляхів поступлення в місця попереднього ув’язнення заборонених предметів та речей, таких як мобільні телефони, наркотичні засоби тощо. Вказане може свідчити про факти вступу службових осіб спеціальних установ поліції в позаслужбові стосунки з ув’язненими та їх родичами.

Так, упродовж 2016 року у в’язнів при поступленні до Львівської установи виконання покарань №19 з ізоляторів тимчасового тримання територіальних підрозділів Національної поліції області в 15 випадках виявлені предмети, заборонені для зберігання в місцях несвободи.

Відсутнє також належне медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення ув’язнених. Зокрема, медичні аптечки для надання невідкладної допомоги особам, які там утримуються не укомплектовані, в тому числі у них виявлені протерміновані медичні препарати.

Порушується право ув’язнених на побачення з родичами або іншими особами. Лише в ізоляторі тимчасового тримання Дрогобицького відділу поліції наявна кімната для побачень, у решти ІТТ такі кімнати відсутні.

Загалом за результатами проведених перевірок органами прокуратури області внесено 7 документів реагування з вимого усунення виявлених порушень, які перебувають на розгляді.

Упродовж року на вказаному напрямку прокурорами внесено 24 документи реагування, за наслідками розгляду яких 16 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Про оригінальність та різноманіття заборонених речей, що їх ховають у себе засудженні, можна дізнатися у цій статті.