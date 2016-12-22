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Нардепи ухвалили амністію бійців АТО

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Верховна Рада прийняла закон про амністію у 2016 році, який, зокрема, передбачає непереслідування учасників АТО, які часто йшли на фронт, не маючи відповідних документів. За це рішення проголосували 226 депутатів.

АТО

Рада вже приймала цей закон в липні, однак президент наклав на нього вето і повернув зі своїми пропозиціями, які, переважно, стосувалися виправлення термінології та усунення можливості неоднозначних трактувань.

Незважаючи на те, що всі поправки були враховані комітетом, членами якого є представники всіх фракцій, депутатам вдалося ухвалити це рішення лише з 11 спроби.

УП

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