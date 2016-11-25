Працівники «Бадер Україна» на Львівщині покидають підприємство і масово втікають до Польщі

Велика частина українців, що працюють на підприємствах технічного спрямування, після декількох місяців праці «втікають» у Польщу. Про це сьогодні, 25 листопада, під час прес-конференції розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, відкритий нещодавно завод «Бадер Україна» у Яворівському районі потребує більше працівників швейного напрямку, ніж може запропонувати Львівщина.

«Завод в Кожичах потребує відразу більше 1500 працівників сфери швейного виробництва. Наші заклади готують в рази менше за рік таких працівників. Плинність кадрів на «Бадері» приблизно 10% в місяць, тобто приблизно 200 осіб звільняється – їде у Польщу, навчившись тут добре шити. І там за ту саму роботу вони отримують в рази більше. І це процес теж важко спинити», – наголосив він.

Також директор центру зайнятості зазначив, що сьогодні через виїзди українців за кордон, вітчизняні роботодавці опиняються у «кадровому голоді».

«Цього року масово роботодавці потребують кадрів, масово є потреба в тих чи інших вакансіях. Коли хтось нині говорить, що нам треба створювати робочі місця, – він лукавить. Зараз треба заповнити нинішні робочі міста, у зв’язку з масовим виїздом за кордон, і з іншими причинами», – заявив В. Барилюк.