На Львівщині вакцинують від Covid-19 біля пунктів пропуску: перелік локацій

На Львівщині можна отримати вакцину від Covid-19 у медзакладах поблизу пунктів пропуску на кордоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної державної адміністрації Львівщини.

Так, отримати щеплення можна поблизу шести пунктів пропуску: «Краковець», «Шегині», «Грушів», «Смільниця», «Угринів» та «Рава-Руська».

Перелік локацій:

Пункт пропуску «Краковець»

КНП “Яворівська центральна районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Краковець, вул. Шухевича, 1 (2 км від митного переходу);

КНП “Яворівська центральна районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Наконечне 1, вул. Лозинського, 13 (10 км від митного переходу).

Пункт пропуску «Шегині»

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини смт. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 111 (10 км від митного переходу);

КНП “Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Волиця (10 км від митного переходу).

Пункт пропуску «Грушів»

КНП “Немирівська міська лікарня”, смт. Немирів, вул. Ів. Франка, 14 (3 км до митного переходу).

Пункт пропуску «Смільниця»

КНП “Добромильська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Старява (6 км до митного переходу);

КНП “Добромильська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, м. Хирів, вул. Івасюка, 7 (12 км до митного переходу).

Пункт пропуску «Угринів»

КНП “Сокальська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Савчин (15 км до митного переходу);

КНП “Сокальська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Варяж (18 км до митного переходу).

Пункт пропуску «Рава-Руська»

КНП “Рава-Руська лікарня”, поліклініка, м. Рава Руська, вул. Грушевського, 42 (7 км до митного переходу).

Також на Львівщині продовжують працювати й інші пункти щеплення, де можна вакцинуватися від Covid-19.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині шукайте за посиланням. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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