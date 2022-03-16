На Львівщині вакцинують від Covid-19 біля пунктів пропуску: перелік локацій

Анастасія Диняк

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На Львівщині можна отримати вакцину від Covid-19 у медзакладах поблизу пунктів пропуску на кордоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної державної адміністрації Львівщини.

Так, отримати щеплення можна поблизу шести пунктів пропуску: «Краковець», «Шегині», «Грушів», «Смільниця», «Угринів» та «Рава-Руська».

Перелік локацій:

Пункт пропуску «Краковець»

  • КНП “Яворівська центральна районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Краковець, вул. Шухевича, 1 (2 км від митного переходу);
  • КНП “Яворівська центральна районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Наконечне 1, вул. Лозинського, 13 (10 км від митного переходу).

Пункт пропуску «Шегині»

  • КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини смт. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 111 (10 км від митного переходу);
  • КНП “Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Волиця (10 км від митного переходу).

Пункт пропуску «Грушів»

  • КНП “Немирівська міська лікарня”, смт. Немирів, вул. Ів. Франка, 14 (3 км до митного переходу).

Пункт пропуску «Смільниця»

  • КНП “Добромильська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Старява (6 км до митного переходу);
  • КНП “Добромильська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, м. Хирів, вул. Івасюка, 7 (12 км до митного переходу).

Пункт пропуску «Угринів»

  • КНП “Сокальська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Савчин (15 км до митного переходу);
  • КНП “Сокальська районна лікарня”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Варяж (18 км до митного переходу).

Пункт пропуску «Рава-Руська»

  • КНП “Рава-Руська лікарня”, поліклініка, м. Рава Руська, вул. Грушевського, 42 (7 км до митного переходу).

Також на Львівщині продовжують працювати й інші пункти щеплення, де можна вакцинуватися від Covid-19.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині шукайте за посиланням. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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