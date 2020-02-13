У львівському храмі виставлять мощі Василя Величковського на постійне перебування

В суботу, 15 лютого, після вечірньої Божественної Літургії у храмі Вознесіння Господнього, який знаходиться на вул. Широкій, 81а у Львові, відбудеться урочисте виставлення мощей блаженного Василя Величковського. Про це пише «Духовна велич Львова».

Львів’ян запрошують долучитися до молитовного вшанування блаженного, мощі якого тепер будуть постійно знаходитися у храмі.

Зокрема, 15 лютого о 18 год. відбудеться Божественна літургія, урочисте виставлення мощей та молебень.

У неділю, 16 лютого, об 11 год. —Божественна літургія, урочиста передача ватиканських супровідних документів до мощей.

Довідка

Василь Володимирович Величковський — новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист.

У 1939 уперше викликаний в НКВД за організації масової процесії, але був відпущений. У 1941 за дорученням митрополита Андрея Шептицького і на прохання громади відбув в Кам’янець-Подільський, але на наказ німецького коменданта покинув місто.

З 1942 — ігумен монастиря в Тернополі, де в 1945 його заарештовано та відправлено до Києва. Смертний вирок замінено 10 роками примусової праці під Воркутою.

Повернувся в 1955 до Львова і зайнявся організацією життя УГКЦ в підпіллі.

У 1959 Папа Іоанн XXIII номінував його єпископом; архієрейські свячення прийняв 4 лютого 1963 р. від звільненого з ув’язнення митрополита Йосипа Сліпого. Став єпископом Луцьким і місцеблюстителем глави УГКЦ в Україні.

23 січня 1969 повторно ув’язнений на три роки. Провів деякий час в Римі; на запрошення колеги з ордену редемптористів митрополита Максима (Германюка) переїхав в Канаду.

Помер 30 червня 1973 у м. Вінніпегу (Канада).

Фото: Духовна велич Львова