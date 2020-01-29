За опір поліції і збиття патрульного у центрі Львова водію загрожує тюрма

Слідчі повідомили про підозру зловмиснику, котрий скоїв наїзд на поліцейського у Львові. За опір працівникові правоохоронного органу та наїзд на правоохоронця мешканцю Новояворівська загрожує покарання – до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 грудня 2019 року близько 23.10 на проспекті Свободи у Львові під час несення служби піший наряд Управління патрульної поліції Львівської області виявив автомобіль «БМВ-750», водій якого припаркував авто з порушенням Правил дорожнього руху. На зауваження правоохоронців чоловік відреагував агресивно, погрожував співробітникам поліції та нецензурно висловлювався.

Після того, як водій відмовився виконати законну вимогу поліцейського та переставити свій автомобіль, було прийняте рішення про евакуацію транспортного засобу. Тоді зловмисник, рухаючись заднім ходом, втік з місця події, скоївши при цьому наїзд на одного з патрульних поліцейських та пошкодив патрульний автомобіль «Тойота Пріус». В подальшому медики діагностували у правоохоронця, зокрема, «струс головного мозку, тупу травму живота» та забої.

Працівники поліції наздогнали та затримали втікача на вулиці Кривоноса – ним виявився 33-річний мешканець міста Новояворівськ. Автомобіль, яким він скоїв наїзд на правоохоронця, вилучений та доставлений на арештмайданчик.

Слідчі спільно з працівниками превенції Галицького відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру в опорі працівникові правоохоронного органу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у центрі Львова водій «БМВ» під час втечі наїхав на патрульного.