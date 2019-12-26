У центрі Львова водій «БМВ» під час втечі наїхав на патрульного

Мешканець Новояворівська, котрий порушив Правила дорожнього руху та припаркував свій «БМВ» у недозволеному місці, втікаючи з місця події, скоїв наїзд на співробітника поліції та пошкодив службовий автомобіль. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Так, 25 грудня близько 23.10 на проспекті Свободи у Львові під час несення служби піший наряд патрульної поліції Львівської області виявив автомобіль «БМВ-750», водій якого припаркував свій транспортний засіб з порушенням Правил дорожнього руху. На зауваження правоохоронців чоловік відреагував агресивно, погрожував співробітникам поліції та нецензурно висловлювався.

«Після того, як водій відмовився виконати законну вимогу поліцейських та переставити свій автомобіль, було прийняте рішення про евакуацію транспортного засобу. Тоді зловмисник, втік з місця події, скоївши при цьому наїзд на одного з патрульних поліцейських та пошкодивши патрульний автомобіль «Тойота Пріус». В подальшому правоохоронця з тілесними ушкодженнями було доставлено в лікарню», – розповідають про інцидент патрульні.

Правоохоронці наздогнали втікача на вулиці Кривоноса та затримали його. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 33-річний мешканець міста Новояворівськ. Автомобіль вилучений та доставлений на арештмайданчик.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років позбавлення волі.

Вирішується питання повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину, проводиться досудове розслідування.

Фото: патрульна поліція