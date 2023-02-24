Китай представив свій «мирний план» щодо війни Росії в Україні

Китай оприлюднив власний «мирний план» щодо російсько-української війни, який складається із 12 пунктів. Про це пише Українська правда.

В першу річницю російського вторгнення в Україну КНР запропонувала свій так званий «мирний план», опублікувавши на сайті свого МЗС «Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні».

Оприлюднений 24 лютого документ складається з 12 пунктів:

Повага до суверенітету всіх країн Відмова від «менталітету холодної війни» Припинення військових дій Відновлення мирних переговорів Вирішення гуманітарної кризи Захист цивільного населення та військовополонених Забезпечення безпеки атомних електростанцій Зменшення стратегічних ризиків Сприяння експорту зерна Припинення «односторонніх санкцій» Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок Сприяння післявоєнній відбудові

«Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій», – ідеться в документі.

Крім того, на думку Китаю, «односторонні санкції (не затверджені Радбезом ООН, – ред.) та максимальний тиск не можуть вирішити проблему, вони лише створюють нові проблеми».

Також у документі КНР зазначено, що неприпустимим є «застосування ядерної зброї».

Як повідомляв Львівський портал, напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що вважає гарним сигналом те, що Китай почав говорити про Україну. Також глава держави хотів би зустрітись із лідерами Пекіну.

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