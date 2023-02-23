Те, що Китай почав говорити про Україну, є дуже непогано, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає деталей про китайський план щодо завершення російсько-української війни, але вважає гарним сигналом те, що КНР почала говорити про Україну. Про це він заявив у Києві 23 лютого під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії.

«Я знаю загальні речі, дипломати наших країн зустрічались. Самого документа я не бачив. Зараз рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, є дуже непогано… Це перші кроки і це непогано. Будемо робити висновки, коли побачимо конкретику», – сказав глава держави, відповідаючи на запитання журналістів.

Володимир Зеленський зауважив, що був би не проти зустрічі з Пекіном, адже така зустріч була б в інтересах України.

«Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Китай заявив, що має власну мирну ініціативу для російсько-української війни. Цей план пообіцяли оприлюднити до першої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

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