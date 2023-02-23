У Львові над могилами Героїв у небо запустять «промені пам'яті»

У Львові на Личаківському кладовищі відбудеться спільна молитва за участю родин загиблих воїнів. Тут також символічно засвітять «промені пам’яті» над могилами новітніх Героїв, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Спільна молитва відбудеться у четвер, 23 лютого, о 19:00 год на площі перед полем почесних поховань 86-А. На захід запрошені родини захисників, духовенство, представники влади та мешканці міста.

Як відомо, у центральній частині Личаківського військового кладовища з квітня цього року хоронять воїнів російсько-української війни. Зараз на Личакові поховані 333 Герої, які загинули у повномасштабній війні (на Полі почесних поховань №86а (Марсове поле) поховані 296 Героїв, на Полі почесних поховань №76 – 37 Героїв).

Ще двох Героїв похоронять на Личакові сьогодні, 23 лютого.

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