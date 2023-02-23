Львів прощається з Героями Андрієм Боньцюнем та Денисом Аверкієвим

У четвер, 23 лютого, Львів попрощається ще з двома Героями. Андрій Боньцюнь та Денис Аверкієв загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічні довідки Героїв

Андрій Боньцюнь (29.01.1981-09.01.2023). Львів’янин.

Навчався у Ліцеї «Оріяна» Львівської міської ради. Закінчив колишнє професійно-технічне училище №30 міста Львова.

У мирний час працював у будівельній сфері, займався ремонтами помешкань. Захоплювався автомобілями.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боровся із загарбниками на східному напрямку у лавах Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

У Андрія Боньцюня залишилися мама, дружина, донька та син.

Денис Аверкієв (19.06.1991-16.02.2023). Уродженець міста Лисичанськ Луганської області.

Навчався у Лисичанському ліцеї №8 Луганської області. Закінчив Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж. Після завершення навчання працював шахтарем, згодом – у сфері зв’язку.

У 2013 році вступив на строкову військову службу до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції, двічі отримував поранення, однак повертався на фронт.

Із 2016 року проживав у Франції.

Із перших днів повномасштабного вторгнення рф повернувся на Батьківщину, попри статус особи з інвалідністю вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних сил України. Боровся із окупантами на Сумщині, Харківщині та Донеччині.

У Дениса Аверкієва залишилися батьки, сестра, дружина та маленька донька.

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