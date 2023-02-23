РФ планує досягти успіхів під Вугледаром, однак це малоймовірно, – британська розвідка

Британські розвідники вважають, що командування російських сил під Вугледаром, що поблизу Бахмута, під тиском Москви, оскільки від нього вимагають якихось успіхів. Про це повідомили у Міноборони Британії.

За даними розвідки, найближчим часом росіяни можуть почати нові хвилі наступу під Вугледаром. Наразі місто залишається під сильними обстрілами.

«Є реалістична ймовірність, що РФ готується там до нових спроб наступу, попри невдалі атаки на початку лютого і в кінці 2022 року, які їй коштували дуже дорого», – зазначається в огляді.

Розвідка додає, що, ймовірно, за дії окупантів під Вугледаром відповідає Східна група сил РФ. Її командувач, полковник Рустам Мурадов, напевно під значним тиском, оскільки від нього вимагають кращих результатів після жорсткої критики з боку націоналістичного крила у Росії та попередніх невдач. Проте малоймовірно, що у Мурадова є сили, спроможні здійснити там прорив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад так званого козачого загону відмовився від подальшої участі у наступальних діях.

Також раніше зазначалося, що російські окупанти на Вугледарському напрямку змінили тактику дій.