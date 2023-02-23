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Програма з обміну ламп розжарювання стартує у селах

Андрій Котенський

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В селах України із 25 лютого стартує програма з обміну справних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, крім тимчасово окупованих територій. Здійснити обмін можна у стаціонарних та пересувних відділеннях «Укрпошти». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Метою програми є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців. Із 25 лютого обміняти лампи можна у 23 тис. населених пунктів по всій країні.

6,6 млн наданих LED-ламп будуть розподілені в селах. Обміняти жарівки зможуть в тому числі мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Обмін старих ламп на світлодіоди здійснюється безпосередньо у відділеннях Укрпошти та у пересувних відділеннях поштового зв’язку.

Користувачам застосунку Дія, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення доступне, мешканці сіл зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення. В інших випадках для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

10 млн ламп вже отримали обласні центри, великі міста та смт на всій території України від Києва до деокупованого Херсону, та від прифронтового Краматорська до Закарпаття. За цей час кількість ламп, які українці обміняли, сягнула 7  мільйонів.

Найактивніше українці обмінюють лампи на Київщині – 910 тис., Львівщині – 610 тис.,  Дніпропетровщині – 735  тис., Вінниччині 421  тис., Одещині 400  тис., на Харківщині – 395 тис.,  на Черкащині – 270  тис., на Хмельниччині 268  тис.

Нова програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, в рамках якої планується надати Україні 35 млн LED-ламп. До реалізації програми також долучилася Франція, яка профінансувала ще 5 мільйонів ламп.

Програма з обміну ламп реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу. Вона впроваджується як один з інструментів енергоефективності, які дозволяли б вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.

31 січня стартував обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні у Львові.

Раніше повідомлялось, що з січня 2023 року українці зможуть безкоштовно обміняти п’ять звичайних лампочок на п’ять енергозберігальних.

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