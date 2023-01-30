У Львові стартував обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні

Від сьогодні, 30 січня, у всі відділення «Укрпошти» Львова можна принести 5 справних ламп розжарювання та обміняти їх на 5 LED-ламп. Скористатись програмою зможуть усі жителі Львівщини, оскільки невдовзі обмін ламп буде доступний на всій території Львівської області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами Максима Козицького, обміняти лампочки можна лише один раз. Скористатись програмою можна і за себе, і за члена сім’ї. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код цієї людини та 5 ламп розжарювання.

Важливо, що лампи розжарювання мають бути справними. Після обміну їх утилізують.

«Ця ініціатива належить Президентові України Володимиру Зеленському. Основна мета – зменшити дефіцит електроенергії в енергетичній системі. Перехід на LED-лампи скоротить споживання енергії у пікові моменти на 7-10%», – повідомив Максим Козицький.

Раніше повідомлялось, що з січня 2023 року українці зможуть безкоштовно обміняти п’ять звичайних лампочок на п’ять енергозберігальних.

Заміну 30 мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз. Програма реалізовуватиметься через «Укрпошту». Українцям необхідно буде заповнити заявку, а потім обміняти старі лампи на нові у відділенні пошти.

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