У Львові стрімко зростає захворюваність на коронавірус

Впродовж останнього тижня медики зафіксували значне збільшення кількості позитивних швидких тестів на COVID-19 серед мешканців Львівської громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у міському Центрі здоров’я та медичної статистики, упродовж 11 – 22 лютого виявили 955 позитивних тестів, тоді як упродовж 3 – 10 лютого – 480, та упродовж 25 січня-2 лютого – 240.

У трьох міських лікарнях – лікарні святого Пантелеймона, лікарні святого Миколая та 5-тій лікарні, зараз лікують 77 хворих на коронавірус (з них 21 дитина). За останню добу госпіталізували 17 хворих, виписали – 14.

Водночас, на амбулаторному лікуванні перебуває 920 хворих.

Нагадаємо, у міських полікілніках Львова можна щепитись першою чи другою дозою вакцини, або ж ревакцинуватись – тобто зробити бустерну дозу. Доступні вакцини – Pfizer, CoronaVac та Johnson&Johnson. Як наголошують медики, вакцина «вчить» імунну систему розпізнавати вірус і боротися з ним.

Записатись на вакцинацію можна за номером телефону поліклініки або у свого сімейного лікаря чи самостійно у системі Helsi.

Городян закликають вакцинуватись, адже щеплення мінімізує ризик смертельних ускладнень, а за перших ознак недуги – обмежити контакти з іншими людьми та звернутись до свого сімейного лікаря.

Минулого місяця в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму «Omicron» XBB.1.5, або «Кракен».

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