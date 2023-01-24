В Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу «Кракен»

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму «Omicron» XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

На своєму засіданні 5 січня 2023 р. технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей штам може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант «Omicron», який циркулював раніше (наприклад, у США з 1 % на 47 тижні 2022 року до 8 % на 50 тижні).

З 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом «Omicron» XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великобританії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

У МОЗ нагадують, що вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів.

Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, і з початку такого нагляду вже було зроблено більше ніж 900 секвенувань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.