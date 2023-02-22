Національна академія сухопутних військ імені Сагайдачного випустила нових офіцерів

У середу, 22 лютого, відбулась церемонія випуску курсантів Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Цьогоріч ряди офіцерського складу поповнили декілька сотень випускників Національної академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Львівська академія є одним з найстаріших вищих військових навчальних закладів України.

Випускники Академії у форматі відеозвернення заслухали вітальне слово Президента України, Верховного головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського.

Опісля пролунала хвилина мовчання за усіма, хто віддав своє життя, захищаючи Україну.

На урочисту церемонію особисто завітав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні не існує простого поняття «військовослужбовець», адже зараз кожен і кожна є захисниками України. Ми – нація нескорених і незламних. Увесь світ вражений нашою стійкістю та бере з нас приклад, як можна любити та обороняти свою землю. Цю жагу до справедливості передали нам наші предки, а значить вона нікуди не зникне, вона у нас у крові. Тому й сумнівів не залишається, що Україна обов’язково переможе!», – наголосив Денис Шмигаль.

Більшість випускників Національної академії мають бойовий досвід. Вони захищали столицю країни від наступу російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення у лютому торік. Пліч-о-пліч з іншими випускниками, сьогодні у строю мав стояти також молодший сержант Владислав Терехов, який загинув торік 27 лютого під час виконання бойового завдання.

«Шановні випускники! Ви – представники найсміливішого та найхоробрішого народу, про який сьогодні говорить увесь світ. Свого часу ви зробили свій вибір – вибір служити народові України і пообіцяли гідно виконувати цей обов’язок. Впевнений, що знання, вміння та досвід, набуті за роки навчання у Національній академії, допоможуть вам в офіцерському становленні. Вдячний також усім командирам та викладачам славетного навчального закладу за підготовку і виховання достойних захисників нашої землі. А батькам – за постійну підтримку та віру у своїх синів та дочок. Отож, шановні випускники, завжди вірте одні в одних та вірте в нашу перемогу, адже ви – її невід’ємна частина», – підкреслив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наприкінці урочистої частини випускників нагородили відзнаками від начальника Національної академії. Нагрудний знак за вірність військовій присязі та українському народові, відмінні результати у навчанні й готовність до захисту Батьківщини отримали 6 випускників, ще 17 нагородили заохочувальними відзнаками Нацакадемії.

За словами, керівника НАСВ Павла Ткачука, це вже вдруге від початку широкомасштабної російської агресії Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного випускає поповнення офіцерського корпусу Збройних Сил України.

«Дорогі випускники! Вам випала висока честь захищати Україну в один із найскладніших моментів сучасної історії нашої держави. Ви довели свою готовність робити це професійно й віддано під час навчання та складання підсумкових іспитів. Але, найскладніші ваші іспити – попереду. Переконаний, що ви готові скласти їх якнайкраще та виконати своє покликання. Відтепер ви – еліта українського воїнства, надія держави та нашого народу! Вдячний Вам, панове лейтенанти, за обраний фах та старання. Вдячний всім, хто навчав, виховував та був поруч із вами. Наперед дякую тим, хто й надалі підтримуватиме цьогорічних випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у їхньому професійному становленні та ратній праці на благо України. Будьте гідні високого звання випускника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, патріота, професіонала, захисника Батьківщини! В добру путь, панове офіцери! До Перемоги!», – повідомив Павло Ткачук.

Благословили молодих офіцерів Владика Степан СУС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.