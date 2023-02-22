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Шмигаль прибув на Львівщину

Андрій Котенський

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на Львівщину. В рамках візиту посадовець бере участь в церемонія випуску курсантів Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Прем’єр-міністр особисто вітав випускників академії сухопутних військ.

«Привітали з випуском молодих офіцерів Збройних Сил України Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Дякуємо за обраний вами шлях служіння Батьківщині. Сьогодні немає просто військовослужбовців, сьогодні кожен із вас – захисник України, кожен із вас – офіцер перемоги. Дякуємо вашим батькам, які виховали патріотів.

Українці – нація нескорених і незламних. Весь світ захоплюється нашою стійкістю. Це в нас було завжди й це те, що веде нас до перемоги. Вітаю вас із завершенням навчання в стінах академії. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!», – повідомив Денис Шмигаль.

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