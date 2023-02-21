Розвіднику білоруського КДБ, який воював проти України, винесли вирок

Співробітник білоруського КДБ, який воював проти України під прикриттям найманця приватної військової компанії «Редут», відсидить 10 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Йдеться про мешканця Мінської області, якого взяли в полон у вересні 2022 року під час боїв на Донеччині. Тоді в СБУ казали, що цей 22-річний хлопець є першим спійманим білорусом, який воює проти України.

Затриманий одразу намагався видати себе за «рядового» бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби.

Однак військова контррозвідка СБУ «розколола» зловмисника і отримала від нього інформацію про поставлені завдання.



Як встановило слідство, білоруса у грудні 2020 року зарахували до складу 2 антитерористичного відділу КДБ на посаду розвідника.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За легендою він мав діяти нібито як іноземний найманець, а зібрану розвідувальну інформацію передавати у Мінськ через зв’язкового.

Влітку 2022 року білорус прибув до тренувального табору російської ПВК «Редут», де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб.

Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт. Зловмисник брав активну участь у боях на Харківському і Краматорському напрямках.

Серед основних завдань ворожого розвідника був збір даних про зразки іноземного озброєння, які надходять ЗСУ від західних партнерів.

«Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади чинного режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка», — кажуть спецслужби.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 447 ККУ (найманство). Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.