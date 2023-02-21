Петру Радковцю присвоїли пожиттєве звання львівського гіда

Відомому екскурсоводу Петру Радковцю вирішили присвоїти пожиттєве звання львівського гіда. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Родині Петра Радковця передали бейдж екскурсовода, на який він подав документи за два тижні до смерті. Міське управління туризму вирішило назавжди закріпити за ним ліцензійне посвідчення львівського гіда під номером 0001.

Також під час зустрічі з родиною Петра Радковця у мерії домовилися щодо проведення подій пам’яті про видатного львовознавця. Зокрема, у Львові планують створити спеціальний туристичний маршрут Петра Радковця.

Зазначимо, про раптову смерть Петра Радковця стало відомо 5 лютого. Легендарному екскурсоводу було 59 років. Поховали його на Личаківському кладовищі.

Довідково:

Петро Радковець – легендарний екскурсовод, популяризатор львівської міської історії та культури, автор сотень краєзнавчих публікацій, учасник та співавтор десятків телевізійних проєктів, документальних фільмів та сюжетів, присвячених Львову, на регіональних та національних телеканалах.

Випускник Львівського поліграфічного інституту (сучасна Українська академія друкарства), учасник «Товариства Лева» (історична секція). У різні роки працював у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника, у видавництві «Центр Європи».

Разом з братом Іваном став автором збірки казок для дітей («Таємниці львівських левів», Львів, 2015). Брати Радковці є розробниками численних авторських туристичних маршрутів Львовом та заходом України, співавторами краєзнавчих розвідок «Загадки міста Лева».

Петро Радковець був одним з найвідоміших львівських та українських гідів. Його авторські екскурсії тішили гостей міста упродовж останніх 20 років. Мав ліцензійне посвідчення львівського гіда під номером 1, яке офіційно отримав від Львівської міської ради.

Одним з останніх за участю Петра Радковця був проєкт «Місто лікує» – безкоштовні прогулянки Львовом для захисників та військових ветеранів, які проходять реабілітацію.

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