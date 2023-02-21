Львівського експосадовця підозрюють у незаконній приватизації Будинку вчених

Колишньому голові однієї із районних адміністрацій Львівської міськради повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками майже на 12 млн грн. Мова йде про незаконну приватизацію Будинку вчених, що у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець безпідставно видав розпорядження та в подальшому підписав свідоцтво на об’єкт, на основі яких було незаконно приватизовано пам’ятку культури у центрі Львова.

«В результаті чого Будинок Вчених, історична будівля загальною площею понад 3 200 м кв, – незаконно вибула з комунальної власності громади області», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного територіальній громаді завдано збитків на майже 12 млн грн.

Слідчі дії тривають, на незаконно вилучене приміщення накладено арешт.

Керівник окружної прокуратури подав позов до Господарського суду Львівської області про витребування вказаного приміщення з незаконного володіння.

«Будинок вчених» – колишнє Національне аристократичне казино (до 1939), збудований фірмою «Фельнер і Гельмер» у 1897–1898 роках за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера (автори проєкту Одеського оперного театру).

Скульптурне оздоблення фасадів виконали австрійські скульптори Теодор Фрідль і Райнольд Велькель за моделлю Рудольфа Вейра. Різьблений дерев’яний інтер’єр виготовив Шандор Ярай у львівській фабриці братів Вчеляків. Живописні супрапорти написали львівські митці Станіслав Дембіцький, Станіслав Рейхан, Тадеуш Рибковський, Міхал Созанський. Скульптор Едмунд Плішевський за участі каменярського майстра Юліана Гури виготовив алебастровий камін у фоє.

З 1948 року тут діє Львівський Будинок вчених, із яким пов’язано немало подій наукового, громадсько-політичного і творчого життя Львова та України.

23 вересня 2008 року внесений до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.