Будинок вчених вимагають повернути громаді Львова

Прокурори вивчили законність перебування приміщення Будинку вчених у приватній власності та вимагають повернути його громаді Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, приміщення Будинку вчених незаконно знаходиться у приватній власності Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Будівля належить до списку пам’яток, що не підлягають приватизації, однак наразі вона використовується для отримання прибутку.

Прокурори встановили, що Будинок вчених належав до обласної комунальної власності і для передачі його у приватну власність у районної адміністрації не було жодних правових підстав. Відтак, правоохоронці вимагають повернути громаді приміщення у самому центрі Львова загальною площею понад 3200 квадратних метри.