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У Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян

Андрій Котенський

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В окупованому Бердянську палає база відпочинку «Райський куточок», де був шпиталь російських вояк, повідомляє міськрада. Про це повідомляє міськрада Бердянська із посиланням на місцевих жителів.

За даними мерії, саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ударами по аеродрому у Бердянську ЗСУ знищили більше ста окупантів.

У вересні 2022 року заступника гауляйтера Бердянська було вбито разом з дружиною.

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