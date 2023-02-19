У Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян

В окупованому Бердянську палає база відпочинку «Райський куточок», де був шпиталь російських вояк, повідомляє міськрада. Про це повідомляє міськрада Бердянська із посиланням на місцевих жителів.
За даними мерії, саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь.
Раніше Львівський портал повідомляв, що ударами по аеродрому у Бердянську ЗСУ знищили більше ста окупантів.
У вересні 2022 року заступника гауляйтера Бердянська було вбито разом з дружиною.
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Андрій Котенський