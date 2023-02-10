Ударами по аеродрому у Бердянську ЗСУ знищили більше ста окупантів

8 лютого українські військові вдарили по аеропорту тимчасово окупованого Бердянська, що в Запорізькій області. Ворог зазнав втрат і в живій силі, і в боєприпасах. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Так, у середу, 8 лютого, у Бердянську було чутно вибухи. Деталей про них спочатку не було, однак згодом місцева влада, посилаючись на ЗСУ, заявила, що то – робота українських захисників. Вони били по тамтешньому аеродрому.

«Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що лише за офіційними даними Генштабу майже зі рік повномасштабної війни Росія втратила в Україні більше 135 тисяч своїх солдатів. Йдеться саме про загиблих окупантів, кількість поранених у рази більша.

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