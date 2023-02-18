У США пропонують відправити на фронт в Україну спостерігачів для відстеження допомоги

Високопосадовці, відповідальні за контроль за використанням понад 110 мільярдів доларів військової та економічної допомоги США Україні, заявили, що наполягатимуть на направленні аудиторів і слідчих безпосередньо в зону бойових дій для посилення моніторингу. Про це пише Європейська правда з посиланням на The Wall Street Journal.

Генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку кажуть, що досі їм вдавалося виконувати важливі наглядові завдання дистанційно, використовуючи персонал, що базується у Вашингтоні, Польщі та Німеччині.

Але після поїздки інспекторів до Києва наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть на тому, щоб частина зі 177 аудиторів і слідчих, які ретельно перевіряють допомогу, перебували на місцях в Україні.

«Я думаю, що ми були креативними і, знаєте, нестандартними, орієнтованими на майбутнє в тому нагляді, який ми змогли здійснити до цього часу. Але справжній комплексний, надійний нагляд неможливо здійснювати дистанційно. Чим ближче ми будемо, тим більш комплексним буде нагляд», – сказала в.о. заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла.

Ці три посадовці відповідають, серед іншого, за те, щоб не допустити перенаправлення американської зброї, не допустити розкрадання коштів платників податків і забезпечити належне функціонування програм допомоги.

Урядовці заявили, що хоча це лише перші дні, вони не отримували жодних повідомлень про серйозні шахрайства чи незаконні дії, пов’язані з американською допомогою Україні, яка варіюється від дорогих систем озброєння до готівки, що допомагає утримувати економіку.

Але вони також визнали, що сам розмір американського пакету допомоги і швидкість, з якою він був виділений Конгресом, створює проблеми.

«Один з моїх колег сказав: “Ми здійснюємо нагляд зі швидкістю війни, чи не так? Тому ми повинні бути спритними”», – сказав генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Зазвичай генеральні інспектори працюють із запасом часу, публікуючи звіти через місяці або роки після того, як кошти федерального уряду були витрачені. Але масштаби допомоги Україні змушують приділяти незвичну увагу роботі цих трьох чиновників та їхніх команд.

«Це неймовірно великий обсяг допомоги, який надходить до одного уряду або на одну мету за дуже короткий час. Будь-яке шахрайство, марнотратство, зловживання, які відволікають ці кошти від їхнього цільового призначення, ставлять під загрозу подальший потік цієї допомоги», – сказала заступниця генерального інспектора Державного департаменту США Діана Шоу.

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч додав, що під час зустрічей у Києві, в яких взяли участь прем’єр-міністр України, міністри оборони, фінансів та генеральний прокурор, наголошували на «очікуваннях США щодо підзвітності, а також важливості співпраці з наглядовою роботою».

Згідно з урядовими документами, у 2022 році Конгрес США виділив понад 113 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Як писав Львівський портал, наприкінці січня у Мінфіні США говорили, що не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні, але продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

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