Сунак виступив за розширені можливості натівського стандарту для України

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак виступив за створення для України розширених можливостей натівського стандарту, які мають дати їй захист до того, як вона стане членом Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, пише Європейська правда.

«Ми потребуємо військової стратегії для вирішальної переваги України на полі бою, щоб виграти війну, і політичної стратегії, щоб досягти миру», – сказав Сунак.

Він зазначив, що для того, щоб виграти війну, Україна потребує більше артилерії, броньованих машин і систем ППО. Тому за його словами, зараз настав час подвоїти військову підтримку.

Він зауважив, що коли Путін почав війну, то розраховував на зменшення підтримки України з боку Заходу. Зараз очільник Кремля теж на це розраховує.

«Ми довели, що він помилився. І доведемо це ще раз», – сказав Сунак.

За його словами, найближчими місяцями союзники поставлять Україні більше обладнання, ніж було поставлено за весь 2022 рік.

«Для того, щоб досягти миру, нам також потрібно буде відновити міжнародний порядок, від якого залежить наша колективна безпека», – продовжив британський прем’єр і додав, що передусім йдеться про міжнародне право, що весь світ має притягнути РФ до відповідальності.

Він також наголосив, що договори часів після холодної війни не спрацювали щодо України.

«Тому нам потрібні нові рамки для довготривалої безпеки. Від Грузії до Молдови РФ чинила порушення за порушенням щодо країн, не охоплених колективною безпекою НАТО і відповідь на це міжнародної спільноти не була достатньо сильною», – констатував Ріші Сунак.

Він згадав слова генсека НАТО, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

«Але до того як це станеться, нам потрібно зробити більше для підвищення довгострокової безпеки України. Ми повинні дати розширені можливості натівського стандарту, які потрібні їм на майбутнє. І ми повинні продемонструвати, що ми залишимось на їхньому боці у захисті їх країни. Україна потребує і заслуговує на гарантії такої підтримки», – заявив прем’єр Британії.

Як повідомляв Львівський портал, днями генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс готовий бачити Україну у своїх лавах, але після перемоги у війні, яку розв’язала Росія.

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