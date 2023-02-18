Під час викопування могили у Львові натрапили на міни

На одному з місцевих кладовищ у Львові натрапили на міни часів ІІ Світової війни під час викопування могили. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 17 лютого, на цвинтарі на вул. Миколайчука. Тут копали яму для могили, а виявили натомість старі боєприпаси.

Прибувши на місце, піротехніки встановили, що ця знахідка – то дві артилерійські міни калібру 82 мм та 120 мм часів ІІ Світової війни. Їх вилучили та відправили на знешкодження.

Зауважимо, незважаючи на те, що з Другої світової війни минуло вже 84 роки, на Львівщині періодично все ще знаходять боєприпаси тих часів. І попри старість вони можуть бути небезпечними.

Тому рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки при виявленні таких вибухонебезпечних предметів. У жодному разі не торкайтесь і не переносьте їх, не намагайтесь розбирати боєприпас чи кидати його у вогонь. Відійдіть від місця знахідки й негайно зателефонуйте у ДСНС за номером «101»!

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