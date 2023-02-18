ОСТАННІ НОВИНИ

Під час викопування могили у Львові натрапили на міни

Наталя Дуляба

|

На одному з місцевих кладовищ у Львові натрапили на міни часів ІІ Світової війни під час викопування могили. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 17 лютого, на цвинтарі на вул. Миколайчука. Тут копали яму для могили, а виявили натомість старі боєприпаси.

Прибувши на місце, піротехніки встановили, що ця знахідка – то дві артилерійські міни калібру 82 мм та 120 мм часів ІІ Світової війни. Їх вилучили та відправили на знешкодження.

Зауважимо, незважаючи на те, що з Другої світової війни минуло вже 84 роки, на Львівщині періодично все ще знаходять боєприпаси тих часів. І попри старість вони можуть бути небезпечними.

Тому рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки при виявленні таких вибухонебезпечних предметів. У жодному разі не торкайтесь і не переносьте їх, не намагайтесь розбирати боєприпас чи кидати його у вогонь. Відійдіть від місця знахідки й негайно зателефонуйте у ДСНС за номером «101»!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал