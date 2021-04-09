Львів’янин приніс у поліцейський відділок боєприпас

Львів’янин знайшов у лісі артснаряд часів ІІ Світової війни і вирішив принести його у поліцейський відділок на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Випадок стався у п’ятницю, 9 квітня, на Сихові. Львів’янин знайшов у лісі артснаряд часів Другої світової війни, проте замість того, аби викликати на місце надзвичайників, він власноруч приніс боєприпас у поліцейський відділок.

Відділення поліції відразу огородили, виставили охорону. Сюди прибули фахівці

спеццентру швидкого реагування ДСНС, які вилучили небезпечну знахідку і відправились її знешкоджувати.

Реклама партнерів

Львів’янам вкотре нагадують, що будь-які предмети, ззовні схожі на боєприпаси, заборонено брати в руки, переносити чи розбирати, оскільки це є небезпечно для життя і здоров’я. Якщо ви виявили такий предмет, необхідно:

негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів;

позначити місце перебування предмета, а при можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);

негайно сповістити про знахідку ДСНС та поліцію за номерами 101,102 (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження виявленого предмета);

не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;

не торкатись знайденого підозрілого предмету;

у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;

очікувати прибуття надзвичайників чи поліції на безпечній відстані і при цьому не допускати до небезпечної зони сторонніх людей.

Нагадаємо, нещодавно у селі біля Сокаля 33-річний місцевий мешканець викопав на своєму подвір’ї купу боєприпасів часів II Світової війни. Він вирішив розібрати один із них і в цей момент боєприпас вибухнув. Чоловіку частково ампутувало ліву кисть руки, також він отримав множинні осколкові поранення грудної клітки, живота і бедра.

Постраждалого від вибуху забрали в львівську лікарню швидкої допомоги, де його оперували 5 годин поспіль. Медики врятували чоловіку життя і навіть зберегли йому руку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.