18% України досі окуповані Росією, – Зеленський

Станом на середину лютого близько 18% території України досі перебувають під російською окупацією. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників 44 саміту лідерів країн Карибської співдружності.

Так, 109 045 кв км території України є досі окуповані Російською Федерацією, що становить близько 18% площі всієї держави.

Володимир Зеленський наголосив, що своїм приходом Росія знищила нормальне життя українців в окупованих регіонах і почала там вбивати, грабувати й здійснювати репресії.

«Панування Росії означає безправ’я людей і владу мілітаризованих банд. Коли приходить РФ, то це означає, що йдуть репресії та вбивства. Якщо з’являється російський прапор, то це означає, що з’являться катівні й тотальне розграбування. А коли нарешті вдається звільнити землю від російських сил, ми бачимо територію гуманітарної катастрофи, на якій треба відновлювати все. 109 045 кв км людського безправ’я, грабежу, приниження й смертей. Смерть. Це причина, чому ми так боремося, щоб вигнати Росію з нашої землі», – сказав президент України.

Зазначимо, що на початку літа 2022 року російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило близько 20% території України.

Ця площа втричі більша від територій, захоплених військами РФ до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Вторгшись у 2014-му, загарбники контролювали понад 43 тисячі кв км (Крим, частину Донецької і Луганської областей).

Якщо говорити про кількість населених пунктів, то під російську окупацію потрапили більше 3700 міст і сіл України. Станом на кінець 2022 року ЗСУ деокупували 1888 населених пунктів.

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