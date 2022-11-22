Україні необхідно звільнити ще близько 2000 населених пунктів, – Зеленський

Під російську окупацію потрапило понад 3700 населених пунктів України. Близько 1800 із них вже звільнено, проте ще майже 2000 міст і сіл потрібно звільняти від рашистів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції.

За словами Володимира Зеленського, російська війна вдарила по всій території України, але окупантам тимчасово вдалося захопити частину території 10 із 25 наших областей.

«Що таке 10 областей України? Це понад 11 тисяч населених пунктів. З цих 11 тисяч – лише уявіть – загальна кількість міст і сіл України, які потрапили під окупацію, – більш як 3700. Це й великі міста, і маленькі містечка. І давні міцні селища, і села всього лише на кілька будинків», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україні вдалося звільнити від російської окупації вже понад 1800 населених пунктів.

«Наслідки окупації всюди дуже схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати, вони замінували. Все, що окупанти встигли пограбувати, вони пограбували. Загалом по Україні сотні тисяч будинків зруйновані чи пошкоджені обстрілами, тисячі соціальних обʼєктів. Окупанти залишають по собі повністю зруйновану інфраструктуру… Уявіть, як це: люди в окупації жили по півроку без звʼязку, електрики, нормального постачання води», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами багато окупованих населених пунктів зазнали значних руйнувань.

«Загалом міст і сіл, які нам іще належить звільнити й відновити, ще близько 2 тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха», – сказав Володимир Зеленський.

Він також наводить приклад руйнацій у Херсоні, де до окупації проживало близько 300 тисяч містян. Рашисти позбавили місто електрики, звʼязку, води, грабували людей, вивозячи все цінне… Зараз у Херсоні залишилось лише 100 тисяч людей…

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