Зеленський не виключає, що Росія може допомогти Ірану з ядерною програмою

Президент України Володимир Зеленський допустив, що за військову допомогу Ірану РФ може платити не лише грошима, а й ядерними технологіями. Про це сказав під час відеовключення на відкритті Мюнхенської безпекової конференції, пише Укрінформ.

«Поки ми говоримо, як посилити нашу оборону сучасними танками, Кремль думає про способи, як задушити Молдову. Поки ми намагаємося переконати, що Україна потребує сучасні бойові літаки, Кремль вже переконав іранський режим. І результатом тут є не лише бойові іранські дрони в українському небі, але й також щось, чим Кремль заплатив за це. Чи впевнені ви, що це – лише гроші? Чи, може, світ побачить збагачений іранський режим? До якого ступеня? До 90,92% чи 100%?», – сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що ніхто не хоче такого розвитку подій.

Разом з тим Зеленський підкреслив, що «немає альтернативи швидкості (постачання Україні зброї – ред.), оскільки саме від швидкості залежать життя, а зволікання завжди було і залишається помилкою».

Як повідомляв Львівський портал, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський також заявив, що вважає реальною швидку перемогу України зі звільненням усіх окупованих територій.

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