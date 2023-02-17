Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидка перемога Україна зі звільненням усіх окупованих територій є реальною. Про це він заявив 17 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише Європейська правда.

Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих Росією з 2014 року. «Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі, всі міста України», – підкреслив він.

Президент також заявив, що реальною метою є якнайшвидше звільнення України, «щоби наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу». Наступна Мюнхенська безпекова конференція відбудеться у лютому 2024 року.

Володимир Зеленський вважає, що зараз пріоритетом є швидкість надання Україні допомоги, оскільки Путін «розраховує на уповільнення допомоги і розділення підтримки світу», що може призвести до «втоми від війни» у світі.

Зеленський також попередив, що затягування війни означає більші руйнування, передусім на сході України.

«Вони щоденно відомо б’ють по цивільних домах, щоби люди виходили (з фронтових територій, – ред.). Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде – я зараз і про людей, і про інфраструктуру. Але якщо зможемо встигати з партнерами робити Україну потужнішою, то деокупуємо (ці території, – ред.) раніше. Які ні, і будуть уповільнені процеси, то є ризик руйнації всього Донбасу, але все одно потім ми все деокупуємо», – пояснив він.

Зауважимо, раніше Володимир Зеленський у Мюнхені припустив, що РФ платить за іранську зброю ядерними технологіями.

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