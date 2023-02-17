У Львові чадним газом отруїлася 18-річна дівчина

У Львові на вулиці Клепарівській отруїлась чадним газом 18-річна дівчина. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 16 лютого 22:15 год. у квартирі на вулиці Клепарівській 18-річна дівчина отруїлась чадним газом. Її доправили в обласну клінічну лікарню. Обставини події наразі з’ясовують.

У міській раді зазначили, що загалом від початку року у Львові зафіксували 11 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Так, протягом 2020 року постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.