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У Львові чадним газом отруїлася 18-річна дівчина

Анастасія Диняк

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У Львові на вулиці Клепарівській отруїлась чадним газом 18-річна дівчина. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 16 лютого 22:15 год. у квартирі на вулиці Клепарівській 18-річна дівчина отруїлась чадним газом. Її доправили в обласну клінічну лікарню. Обставини події наразі з’ясовують.

У міській раді зазначили, що загалом від початку року у Львові зафіксували 11 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Так, протягом 2020 року постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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