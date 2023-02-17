На окуповану частину України для росіян привезли інструкторів з Ірану

На тимчасово окупованій Луганщині інструктори з Ірану навчатимуть росіян керувати безпілотниками виробництва країни. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів», – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що Росія вже використала у війні проти України близько 660 іранських дронів-камікадзе Shahed і незабаром отримає нову партію безпілотників.

Зазначимо, що перша партія іранських дронів, яку отримала Росія, нараховувала близько 400 ударних дронів. Потім в грудні Росія отримала другу партію із 250 безпілотників.

Додамо, що РФ та Іран мають намір збудувати на території Росії завод, на якому виготовлятимуть вдосконалені ударні безпілотники.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.